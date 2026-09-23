Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 61 öğrenciye saha oryantasyonu düzenledi

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen "2026-2027 Sosyal Hizmet Uygulaması I-II Dersi Oryantasyon Toplantısı", "Kuramdan Uygulamaya, Profesyonel Kimliğin İnşası" temasıyla gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aliye Mavili, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Semra Saruç, sosyal hizmet uzmanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Uygulama bizim hayat damarımız"

Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili, sosyal hizmet eğitiminde saha uygulamasının kritik bir rol oynadığını vurguladı. Bu yıl 61 öğrencinin saha uygulaması kapsamında mesleki kimliklerini geliştirme sürecine adım atacağını belirten Prof. Dr. Mavili, bu sürecin öğrencilerin ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı gruplarla doğrudan temas kurmaları açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Mavili, teorik bilginin sahayla pekişmesi gerektiğine dikkat çekerek öğrencilerin mesleki sorumluluklar ve muhtemel riskler konusunda farkındalık kazanmalarının önemine değindi.

Kuramdan uygulamaya geçişin detayları paylaşıldı

Toplantıda Sosyal Hizmet Uygulaması I ve II derslerinin işleyişi ile öğrencilerin hazırlayacağı çalışmalara dair sunum gerçekleştirildi. Arş. Gör. Gizem Özkan tarafından yapılan sunumda, güz döneminde yürütülecek uygulama kapsamında öğrencilerin kurumlarda haftanın belirli günlerinde mikro düzeyde birey odaklı çalışmalar yürüteceği aktarıldı. Öğrencilerin bu süreçte grup çalışması planı, kurum tanıtımı ve sorun alanı raporları hazırlayacakları bildirildi.

Bahar döneminde yürütülecek Sosyal Hizmet Uygulaması II dersinde ise mezo ve makro düzeydeki uygulamalara ağırlık verileceği, hazırlanan projeler ve grup çalışmalarıyla öğrencilerin farklı saha deneyimleri kazanmalarının hedeflendiği kaydedildi.

Toplantı, öğrencilerin devam şartları, raporlama süreçleri ve sorumluluklarına ilişkin soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.