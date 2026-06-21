Ankara'da YKS AYT Heyecanı - Son Dakika
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Ankara'da YKS AYT Heyecanı

Ankara\'da YKS AYT Heyecanı
21.06.2026 11:42
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Ankara'da üniversite adayları, YKS'nin 2. oturumu AYT için sınav merkezlerinde toplandı.

ANKARA'da üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2'nci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sınav heyecanı yaşadı.

Ankara'da YKS'nin 2'nci oturumuna katılacak adaylar, sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinin önünde toplandı. Adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilip, salonlara alındı. Öğrencilerin plastik su şişelerindeki etiketler söküldü, metal toka, yüzük, kolye ve kemerleri çıkarıldı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren adaylardan bazıları, geç kalma telaşı yaşadı. Sınava katılanların yakınları da fakülte kapısı önünde dualar okudu. Saat 10.15'te başlayan AYT için 10.00 itibarıyla kapanan kapıların ardından okula başka aday alınmadı. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 160 soruyu yanıtlamaları için 180 dakika süre tanındı. AYT'ye bu yıl 1 milyon 628 bin 200 aday başvurdu. Sınav, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. YKS'nin 3'üncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.

BABALAR GÜNÜ

Öte yandan, AYT'nin Babalar Günü'ne denk gelmesi nedeniyle çocuklarını sınava getiren babalar da heyecan yaşadı. Babalar, kendileri için en anlamlı olan Babalar Günü hediyesinin çocuklarının sınavda göstereceği başarı olacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Ankara'da YKS AYT Heyecanı - Son Dakika

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