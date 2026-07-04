Büyükşehir kreşlerinde mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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Büyükşehir kreşlerinde mezuniyet coşkusu

Büyükşehir kreşlerinde mezuniyet coşkusu
04.07.2026 13:07  Güncelleme: 13:10
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören 150 öğrenci, düzenlenen törenle mezuniyet heyecanı yaşadı. Minikler gösteriler sundu, kep fırlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören minikler, mezuniyet heyecanı yaşadı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenen törende öğrenciler hazırladıkları gösterilerle sahne alırken, 150 öğrenci kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, AKM Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninin açılışında konuşan

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Akkoyun, eğitimin bir toplumun geleceğini şekillendiren en güçlü unsurlardan biri olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız için üretmeye, onların eğitimine ve gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımıza yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır" dedi.

İlk mezuniyet heyecanlarını yaşadı

Daha sonra ise minikler hazırladıkları gösterilerle sahne aldı. Zeybek, modern dans, vals ve kovboy dansı gösterilerilerini sunun minikler büyük bir heyecan yaşadı. Ailelerin büyük ilgiyle takip ettiği törende çocuklar, yıl boyunca öğrendiklerini sahne performanslarını sergiledi. Minik öğrenciler hep birlikte Andımız'ı okudu. Mezuniyet heyecanı yaşayan bir öğrencinin ezbere okuduğu İstiklal Marşı'nın on kıtası salonu dolduran aileler tarafından ayakta alkışlandı. Gösterilerin ardından Büyükşehir Belediyesi kreş öğrencilerinin en mutlu anlarından biri yaşandı. Mezuniyet heyecanı yaşayan 150 öğrenci keplerini fırlatarak büyük bir coşku yaşadı. Program sonunda ise Başkan Vekili Hasan Akkoyun ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, öğretmenlere plaketlerini takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Büyükşehir kreşlerinde mezuniyet coşkusu - Son Dakika

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