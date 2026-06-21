Antalya'da YKS AYT Sınavı Başladı - Son Dakika
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Antalya'da YKS AYT Sınavı Başladı

21.06.2026 11:40
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Antalya'da 2026 YKS AYT oturumu, 2.4 milyon adayla başladı. Sınav heyecanı kampüste yoğun.

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün saat 10.15'te başladı. Antalya dahil 81 ilde 2 milyon 425 bin 628 adayın katıldığı YKS'nin ilk oturumu öncesinde sınav yerlerine erken gelen öğrenciler kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav salonlarına giriş yaptı. Antalya'da sınav heyecanının adresi yine Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi olurken, sabah erken saatlerde kampüse gelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Saat 10.00'da kapıların kapandığı sınavda, bazı adaylar son dakikalarda içeriye girebildi.

Sınava girecek adaylardan birisi üzerinde unuttuğu motosiklet anahtarı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala anahtarı emanete bırakmaya giden gence vatandaşlar acele etmesini söyledi. Bazı öğrenciler sınav saatine dakikalar kala koşarak binaya yönelirken, veliler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe geçti. Kızını sınava getiren velilerden Feridun Çetindağ, "Kızımız şu anda sınavda, başarılar diliyoruz. Onun için geldik, onun için burada bekliyoruz. Heyecanlıyız, inşallah beklediği puanları alırlar, istediği yerlere gelirler. Tıp Fakültesi istiyor, bakalım nasip kısmet. Bilemiyoruz tabi ki sonuç ne gösterecek. Sonuçta evlatlarımız, geçse de geçmese de bizim çocuklarımız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Eğitim, Yaşam, AYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Antalya'da YKS AYT Sınavı Başladı - Son Dakika

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