Ardahan Üniversitesi Azerbaycan'da Tanıtım Fuarında
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan Üniversitesi Azerbaycan'da Tanıtım Fuarında

Ardahan Üniversitesi Azerbaycan'da Tanıtım Fuarında
12.04.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Üniversitesi, Azerbaycan'daki eğitim fuarında uluslararası iş birliğini güçlendirdi.

Ardahan Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Azerbaycan'da önemli bir tanıtım ve iş birliği etkinliğine katıldı. Azerbaycan'ın Mingeçevir şehrinde düzenlenen ve üniversite adayı öğrenciler ile yükseköğretim kurumlarını bir araya getiren eğitim fuarında Ardahan Üniversitesi de yer aldı.

Fuara, Ardahan Üniversitesini temsilen Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Saltaş, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Moldaliyeva ve Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mirza Polat katıldı. Üniversitenin akademik imkanları ve kayıt/kabul süreci başta olmak üzere uluslararası değişim programları ve öğrencilere sunduğu imkanlar katılımcılara detaylı şekilde tanıtıldı.

Fuar süresince Azerbaycanlı üniversite adaylarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirilerek üniversitedeki eğitim imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, özellikle uluslararası öğrencilere sunulan destekler ve Türkiye'de eğitim fırsatları ön plana çıkarıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca çeşitli üniversite temsilcileriyle görüşmeler yapılarak ikili iş birliği imkanları değerlendirildi. Akademik hareketlilik, ortak projeler ve öğrenci değişim programları gibi konularda verimli temaslar gerçekleştirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Azerbaycan, Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 12:14:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.