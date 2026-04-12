Ardahan Üniversitesi Azerbaycan\'da Tanıtım Fuarında

Ardahan Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Azerbaycan'da önemli bir tanıtım ve iş birliği etkinliğine katıldı. Azerbaycan'ın Mingeçevir şehrinde düzenlenen ve üniversite adayı öğrenciler ile yükseköğretim kurumlarını bir araya getiren eğitim fuarında Ardahan Üniversitesi de yer aldı.

Fuara, Ardahan Üniversitesini temsilen Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Saltaş, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Moldaliyeva ve Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mirza Polat katıldı. Üniversitenin akademik imkanları ve kayıt/kabul süreci başta olmak üzere uluslararası değişim programları ve öğrencilere sunduğu imkanlar katılımcılara detaylı şekilde tanıtıldı.

Fuar süresince Azerbaycanlı üniversite adaylarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirilerek üniversitedeki eğitim imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, özellikle uluslararası öğrencilere sunulan destekler ve Türkiye'de eğitim fırsatları ön plana çıkarıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca çeşitli üniversite temsilcileriyle görüşmeler yapılarak ikili iş birliği imkanları değerlendirildi. Akademik hareketlilik, ortak projeler ve öğrenci değişim programları gibi konularda verimli temaslar gerçekleştirildi. - ARDAHAN