Arıcak Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen HAP tatbikatıyla afetlere hazırlık ve acil durumlarda koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Arıcak Devlet Hastanesi'nde, olası afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatı yapıldı. Hastane personelinin HAP çerçevesinde üstlendiği görev ve sorumluluklara ilişkin farkındalığının artırılması hedefiyle düzenlenen tatbikatta, acil durumlarda hızlı koordinasyonun ve doğru müdahalenin önemine dikkat çekildi.

Yapılan tatbikatla, olası afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin kesintisiz biçimde sürdürülebilmesi ve ekiplerin koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.