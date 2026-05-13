Atıklardan araç yaptılar, trafiği uygulamalı öğrendiler

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Şehit Cennet Yiğit Anaokulu öğrencileri "sıfır atık" teması kapsamında hazırladıkları araçlarla çevre bilinci ve trafik kurallarına dikkat çekti.

Minik öğrenciler, aileleriyle birlikte atık materyallerden tasarladıkları araçları okula getirerek hem geri dönüşümün önemini kavradı hem de hayal güçlerini ortaya koydu. Okul bahçesinde öğretmenler tarafından oluşturulan trafik parkurunda etkinliğe katılan öğrenciler, ilçede görevli polis ekiplerinden uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte çocuklar, hem eğlendi hem de çevre duyarlılığı ile trafik bilincini bir arada deneyimleme fırsatı buldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehit Cennet Yiğit Anaokulu Müdürü Hacer Söner Ünsal, "Amacımız çocuklarımıza küçük yaşta çevre bilinci kazandırmak ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmaktır. Aile katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte öğrencilerimiz hem üretmenin hem de öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Aynı zamanda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenmeleri de bizim için çok kıymetli. Emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize ve destek veren emniyet personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN