Aydın'da YKS Heyecanı: Veliler Dualarla Bekledi - Son Dakika
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Aydın'da YKS Heyecanı: Veliler Dualarla Bekledi

20.06.2026 12:43
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Aydın'da YKS sınavında aileler çocuklarını beklerken, bir aday ehliyetiyle sınav salonuna alınmadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce aday YKS maratonunda ter dökerken, aileler okul önlerinde çocuklarını bekledi. Ehliyeti ile sınava gelen bir aday ise sınav salonuna alınmadı.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınavda ter dökerken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda bu yıl da manzara değişmedi. Sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinden sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. Birçok öğrenci sınavda ter dökerken, aileler de okul önlerinde ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezleri önündeki manzara değişmedi. Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bazı veliler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Sınava geç kalan adaylar için polis ekipleri seferber oldu. Bir aday ise sınava ehliyeti ile geldiği için salona alınmadı. Sınav salonuna giremeyen öğrenci, üzgün bir şekilde okuldan ayrıldı.

"Biz de onlar kadar heyecanlıyız"

Kendilerinin de çocukları kadar heyecanlı olduğunu ifade eden Sevda Koçyiğit, "Biz de onlar kadar heyecanlıyız. Belli etmesek de aslında çok stres yaptık. Burada beklemekteyiz. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Onlar içeride bizler de burada ter döküyoruz. Bütün velilerle birlikteyiz. Haklarında hayırlı olsun. Çok emek verdiler. 3 saate sığdırmış olmaları zor ama inşallah güzel şeyler olacak" dedi.

"Bu sadece bir sınav"

Önemli olanın sağlık olduğunu vurgulayan velilerden Mehmet Ceyhane, "Şu anda heyecanlıyız. Oğlum sınavda. Emek verdi. O içeride heyecanlı, biz dışarıda heyecanla bekliyoruz. Rabbim bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Umarım güzel bir hayatları olur. Bu sadece bir sınav. Önemli olan sağlıkları. Allah sağlıklarıyla sınamasın. Tek temennimiz bu" dedi.

"Hep dualarımız onlarla"

Dışarıda beklerken çocuğu için dua eden Ayşe Bayraktar, "Çok heyecanlıyız biz de. Aynı onların yaşadığı heyecanı biz de yaşıyoruz. Haklarında hayırlısı olsun. Uzun süredir çalışıyoruz. Allah inşallah emeklerinin karşılığını versin. Dua ediyoruz. Hep dualarımız onlarla" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Eğitim, Aydın, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Aydın'da YKS Heyecanı: Veliler Dualarla Bekledi - Son Dakika

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