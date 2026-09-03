Aydın Köşk\'te okul müdürleri toplandı, yeni eğitim yılı hazırlıkları masaya yatırıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul müdürleri bir araya gelirken, yeni döneme yönelik hazırlıklar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş başkanlığında, 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik okul müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala gerçekleştirilen toplantıda; yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, eğitim-öğretim faaliyetleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanması, okullarımızın ihtiyaçları ve eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Sarıbaş, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Yeni eğitim öğretim yılının ilçemiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı ve başarılı bir yıl olması temennisiyle, eğitim camiamızın tüm paydaşlarıyla birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.