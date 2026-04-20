Ayla Kara ve Öğrenciler Anıldı

20.04.2026 19:40
MTK Koleji'nde, öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler anısına duygusal bir anma töreni düzenlendi.

MTK Koleji'nde, okul saldırısında öğrencilerini korumak için kendisini siper eden ve hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve yaşamını yitiren öğrenciler anısına anlamlı bir tören düzenlendi. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve idareciler ellerinde Türk bayraklarıyla törene katılarak milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu hep birlikte yaşattı. Hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı, vatan sevgisi ve ortak değerlerin gücünü bir kez daha hissettirdi. Anma etkinliğinde, Ayla Kara'nın öğrencileri için gösterdiği fedakarlık ve cesaret vurgulanırken, öğretmenlik mesleğinin taşıdığı hayati sorumluluğa dikkat çekildi. Tören kapsamında ayrıca öğretmenlere yönelik bir teşekkür etkinliği de gerçekleştirildi. Yönetim ve idare kurulu tarafından, öğrenciler adına öğretmenlere çiçek takdim edilerek emekleri, özverileri ve fedakarlıkları için teşekkür edildi. Yapılan konuşmalarda, öğretmenlerin kendilerini her zaman güvende hissetmelerinin gerekliliği vurgulandı. Etkinlikte özellikle okullarda öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanmasına yönelik hassasiyetin altı çizildi. Eğitim ortamlarının güvenliğinin, sağlıklı bir gelecek inşa etmenin temel unsurlarından biri olduğu ifade edildi. MTK Koleji'nin milli ve manevi değerlere bağlı, ülkesine ve geleceğine sahip çıkan bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtilirken, anma töreni birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
Manchester City’e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi
CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu

19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:39
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
