Ayvalık'ta ICAME'26'ya 34 ülkeden 259 yazar ve ortak yazar katıldı, 133 sunum yapıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta ICAME'26'ya 34 ülkeden 259 yazar ve ortak yazar katıldı, 133 sunum yapıldı

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Ayvalık\'ta ICAME\'26\'ya 34 ülkeden 259 yazar ve ortak yazar katıldı, 133 sunum yapıldı
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ICAME'26, Balıkesir Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerince Ayvalık'ta hibrit formatta düzenlendi. 34 ülkeden 259 yazar ve ortak yazarın 133 sunum yaptığı konferansta altı davetli konuşma yapıldı, genç araştırmacılara yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ile Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Mühendislikte Uygulamalı Matematik Konferansı" (ICAME'26) Ayvalık'ta başarıyla gerçekleştirildi.

Yüz yüze ve çevrim içi katılıma imkan sağlayan hibrit formatta gerçekleştirilen konferans, dünyanın farklı ülkelerinden araştırmacıları bir araya getirdi. ICAME konferans serisinin dördüncü etkinliği olan konferansta; yapay zeka, optimizasyon, kontrol, kesirli hesap, yöneylem araştırması ve bu alanların mühendislik bilimleri ile enerji, imalat, sağlık, fiziksel ve biyolojik sistemler ve finans gibi farklı alanlardaki uygulamalarına ilişkin güncel ve disiplinler arası çalışmalar ele alındı.

Konferans kapsamında Güney Kore Gachon Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Young Im Cho, Lübnan Lebanese American University akademisyenlerinden Prof. Dumitru Baleanu, Birleşik Arap Emirlikleri University of Sharjah akademisyenlerinden Prof. Hüseyin Şeker, İspanya'dan Mara Aguiar, Polonya Poznan University akademisyenlerinden Prof. Gerhard Wilhelm Weber ve Bulgaristan University of Chemical Technology ans Metalllurgy akademisyenlerinden Prof. Jordan Hristov tarafından toplam altı davetli konuşma gerçekleştirildi. Ayrıca özellikle genç araştırmacılara yönelik olarak, alanlarında önde gelen bilim insanlarının katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

34 ülkeden toplam 259 yazar ve ortak yazarın çalışmalarını sunduğu ICAME'26'da; Arnavutluk, Cezayir, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Mısır, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İran, Irak, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Fas, Nijerya, Umman, Pakistan, Polonya, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, İspanya, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Özbekistan'dan katılan araştırmacılar tarafından toplam 133 sunum gerçekleştirildi.

ICAME'26'nın, uygulamalı matematik ve mühendislik alanlarında yürütülen güncel çalışmaların uluslararası bilim dünyasıyla buluşturulmasına katkı sağlaması hedeflenirken, konferansta sunulan çalışmalar için konferans sonrasında uluslararası SCIE ve Scopus indeksli prestijli dergilerde tam metin yayın imkanları da sunulacak.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ayvalık'ta ICAME'26'ya 34 ülkeden 259 yazar ve ortak yazar katıldı, 133 sunum yapıldı - Son Dakika
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