Baba-Oğul YKS'ye Girdi - Son Dakika
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Baba-Oğul YKS'ye Girdi

Baba-Oğul YKS\'ye Girdi
20.06.2026 12:35
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70 yaşındaki Halil Sarıgül, oğlu Zafer ile birlikte YKS'ye girdi. İlahiyat Fakültesi hedefliyorlar.

MARDİN'de 70 yaşındaki Halil Sarıgül, 25 yaşındaki oğlu Zafer Burak Sarıgül ile aynı okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Halil Sarıgül, oğlu Zafer Burak Sarıgül ile YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girdi. Baba ve oğlu Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazanma hedefiyle Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda ter döktü.

'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Halil Sarıgül, 1975'te İzmir'de Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1995'te Dicle Üniversitesi'ne bağlı Mardin Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi. Yurt içi ve yurt dışında çimento sektöründe elektrik formenliği ve bölüm müdürlüğü yaptığını belirten Sarıgül, "Okulu çok sevdiğimden dolayı bu sene oğlumla beraber İlahiyat Fakültesi'ni kazanıp, beraber okumak istedim. Hedefim sadece okumaktır. Oğlumla sınava girmek çok güzel bir duygu. İnşallah kısmet olur da aynı sıralarda oturabiliriz" dedi.

'BİR ÖĞRETMEN GİBİ HEP BAŞIMDA DURDU'

Zafer Burak Sarıgül de Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak bu ay avukatlık ruhsatını alacağını belirterek, "Babamla Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sınıf arkadaşı olmak gibi bir hayalimiz vardı. Biz de bu yolda birlikte sınava girmeye karar verdik. Bu yıl şansımızı deneyeceğiz. İnşallah başarılı olacağımızı da düşünüyoruz. Babam küçük yaşlardan itibaren bana çözemediğim soruları çözen, nasıl güzel ders çalışabileceğimi gösteren, ders programımı hazırlayan bir öğretmen gibi hep başımda durdu. Bugün birlikte aynı okulda, aynı sınava girecek olmak çok farklı bir his. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ne mutlu bizlere ki böyle eğitimci, önümüzü açan, sürekli yolumuzu aydınlatan bir babaya sahibiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Eğitim, Yaşam, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Baba-Oğul YKS'ye Girdi - Son Dakika

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