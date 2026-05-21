Bafra'da öğrenci ve veliler üretim alanlarını yerinde gördü
Bafra'da öğrenci ve veliler üretim alanlarını yerinde gördü

21.05.2026 19:10  Güncelleme: 19:16
Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim ile sanayi arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen protokol kapsamında öğrenci ve veliler, organize sanayi bölgelerini ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Proje ile mesleki eğitim süreçleri, staj olanakları ve istihdam hedefleniyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim ile sanayi arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'Mesleki Eğitim ve İstihdama Yönelik İş Birliği Protokolü' kapsamında öğrenci ve veliler, üretim alanlarını ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bafra Kaymakamlığı, Bafra Belediyesi, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bafra Karma Organize Sanayi Bölgesi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında öğrencilerin iş dünyasını yakından tanıması ve meslek tercihlerini daha planlı yapması hedefleniyor. Projenin ilk aşamasında Bafra'daki ortaokul ve lise müdürleri ile rehber öğretmenler, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi ve Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunmuştu. Projenin ikinci aşamasında ise öğrenciler ve veliler üretim alanlarını ziyaret etti.

Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi ile Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaları yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenci ve velilere, organize sanayi bölgelerinde sunulan imkanlar, mesleki eğitim süreçleri, staj olanakları ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikler hakkında bilgi verildi. Firmalar tarafından öğrencilere ilgi ve yeteneklerine uygun meslek alanları tanıtılarak kariyer planlamalarına katkı sağlandı. Ziyaretler kapsamında veliler de mesleki eğitimin sunduğu imkanları yakından görme fırsatı buldu. Böylece öğrencilerin tercih dönemine daha planlı hazırlanması ve ailelerin mesleki eğitim konusunda daha doğru bilgiye ulaşması amaçlandı.

Protokol kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde staj yapan öğrencilerin ulaşım başta olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanarak uygulamalı eğitim süreçlerinin desteklenmesi planlanıyor. Sektörde beceri eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin istihdama kazandırılması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Gelişen teknoloji ve sektör beklentileri doğrultusunda öğrencilerin niteliklerinin artırılmasının amaçlandığı proje ile gençlerin yalnızca sınıfta değil, sahada da meslek hayatına hazırlanması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Jorge Jesus "Tek eksik Fenerbahçe" deyip bombayı patlattı
CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
