Bağımlılıkla Mücadele Semineri Bandırma\'da

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen seminerde, yükümlülere madde kullanım riskleri ve bağımlılıktan korunma yolları hakkında bilgi verildi.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülülere yönelik sürdürülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında, Balıkesir Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Baybars Kaan Yeşilırmak tarafından "Madde Kullanma Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" konulu seminer düzenlendi.

Seminerde, madde kullanımının oluşturabileceği riskler, bağımlılıktan korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgiler aktarıldı. Programla bağımlılığa karşı farkındalık oluşturulması ve yükümlülerin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yükümlülere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.