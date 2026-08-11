Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak

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Romelu Lukaku ile anlaşan Fenerbahçe'nin Napoli ile ekonomik şartlarda 48 saat içinde el sıkışması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, önce Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi, ardından Belçikalı yıldızın transferini açıklamayı hedefliyor.

Santrfor transferini sonuçlandırmak isteyen Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Romelu Lukaku için son aşamaya geldi. Dış basında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Belçikalı golcüyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için Napoli ile bonservis pazarlıkları devam ediyor.

NAPOLI 12 MİLYON EURO İSTİYOR

Napoli'nin Lukaku için 12 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe ile İtalyan ekibi arasındaki görüşmelerde farkın azaldığı ve tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki 48 saat içerisinde Napoli ile ekonomik şartlarda orta yolu bulması bekleniyor.

ÖNCE STURM GRAZ, SONRA LUKAKU

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetiminin Lukaku transferini açıklamak için planı da belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı saf dışı bırakarak play-off turuna yükselmeyi, ardından Lukaku transferini kamuoyuna duyurmayı hedefliyor. Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etmişti.

GÖZLER KRİTİK MAÇTA

Fenerbahçe böylece aynı gün içerisinde önce Avrupa'da tur sevincini, ardından büyük bir transferin açıklamasını yaşamak istiyor. Napoli ile görüşmelerin beklendiği gibi sonuçlanması halinde sarı-lacivertlilerin Lukaku transferini Sturm Graz karşılaşmasının ardından açıklaması planlanıyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oğuzhan Bulut Oğuzhan Bulut:
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