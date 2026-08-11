Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve Meclis'te kabul edilerek yasalaşan çerçeve yasa görüşmelerinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetin politikalarını eleştiren uzun bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının sonunda tarihsel bir sorumlulukla hareket ettiklerini belirterek kendisinin teklife "evet" oyu vereceğini açıklayan Özel, partisinin milletvekillerini ise oylama kararında serbest bıraktığını duyurdu.

91 VEKİLDEN SADECE 35'İ ONAY VERDİ

Özel'in milletvekillerini kendi illerinin ve vicdanlarının sesini dinlemekte özgür bırakmasının ardından geçilen açık oylamada, parti içinde büyük bir ayrışma yaşandı. Parlamentoda 91 milletvekili ile temsil edilen Yeni Parti grubundan yalnızca 35 milletvekili çerçeve yasaya onay verirken, 54 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

'HAYIR' OYU KULLANAN MİLLETVEKİLLERİ

Yeni Parti grubunda kanun teklifine ret oyu veren isimler ve seçim bölgeleri şu şekilde kayıtlara geçti: