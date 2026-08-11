Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire - Son Dakika
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Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire

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Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamasında Yeni Parti grubunda dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Parti lideri Özgür Özel'in "evet" diyeceğini duyurmasına rağmen, gruptaki 54 milletvekili teklife ret oyu verdi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve Meclis'te kabul edilerek yasalaşan çerçeve yasa görüşmelerinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetin politikalarını eleştiren uzun bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının sonunda tarihsel bir sorumlulukla hareket ettiklerini belirterek kendisinin teklife "evet" oyu vereceğini açıklayan Özel, partisinin milletvekillerini ise oylama kararında serbest bıraktığını duyurdu.

91 VEKİLDEN SADECE 35'İ ONAY VERDİ

Özel'in milletvekillerini kendi illerinin ve vicdanlarının sesini dinlemekte özgür bırakmasının ardından geçilen açık oylamada, parti içinde büyük bir ayrışma yaşandı. Parlamentoda 91 milletvekili ile temsil edilen Yeni Parti grubundan yalnızca 35 milletvekili çerçeve yasaya onay verirken, 54 milletvekili "hayır" oyu kullandı. 

'HAYIR' OYU KULLANAN MİLLETVEKİLLERİ

Yeni Parti grubunda kanun teklifine ret oyu veren isimler ve seçim bölgeleri şu şekilde kayıtlara geçti:

  • İzzet Akbulut (Burdur)
  • Servet Mullaoğlu (Hatay)
  • Eylem Ertuğ Ertuğrul (Zonguldak)
  • Hikmet Yalım Halıcı (Isparta)
  • Cumhur Uzun (Muğla)
  • Murat Çan (Samsun)
  • Hasan Öztürk (Bursa)
  • Sibel Suiçmez (Trabzon)
  • Deniz Yavuzyılmaz (Zonguldak)
  • Ayhan Barut (Adana)
  • Cemal Enginyurt (İstanbul)
  • İbrahim Arslan (Eskişehir)
  • Süreyya Öneş Derici (Muğla)
  • Melih Meriç (Gaziantep)
  • Salih Uzun (İzmir)
  • Seyit Torun (Ordu)
  • Şeref Arpacı (Denizli)
  • Uğur Bayraktutan (Artvin)
  • Murat Bakan (İzmir)
  • Mahmut Tanal (Şanlıurfa)
  • Fethi Açıkel (İstanbul)
  • Elvan Işık Gezmiş (Giresun)
  • İsmail Atakan Ünver (Karaman)
  • Mehmet Tahtasız (Çorum)
  • Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İstanbul)
  • Barış Karadeniz (Sinop)
  • Reşat Karagöz (Amasya)
  • Mustafa Erdem (Antalya)
  • Ümit Özlale (İzmir)
  • Fahri Özkan (Kırklareli)
  • Deniz Yücel (İzmir)
  • Seda Kaya Ösen (İzmir)
  • Ednan Arslan (İzmir)
  • Aşkın Genç (Kayseri)
  • Ayça Taşkent (Sakarya)
  • Aliye Coşar (Antalya)
  • Suat Özçağdaş (İstanbul)
  • Gizem Özcan (Muğla)
  • Talat Dinçer (Mersin)
  • Orhan Sümer (Adana)
  • Veli Ağbaba (Malatya)
  • Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa)
  • Ensar Aytekin (Balıkesir)
  • Bekir Başevirgen (Manisa)
  • Süleyman Bülbül (Aydın)
  • Nail Çiler (Kocaeli)
  • Gökçe Gökçen (İzmir)
  • Mühip Kanko (Kocaeli)
  • Metin İlhan (Kırşehir)
  • Evrim Karakoz (Aydın)
  • Tahsin Ocaklı (Rize)
  • Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (Manisa)
  • Kayıhan Pala (Bursa)

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Son Dakika Gündem Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    Parti içi demokrasi diyoruz biz senin fire olarak tanımladığın şeye 10 14 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bakın görün ilk seçimde bitecek bu parti en fazla 3. parti olurlarsa çok iyi 8 8 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    oturulur konuşulur ortak karar alınır.sen başka ben başka olmaz 9 6 Yanıtla
  • vakkas0101@icloud.com [email protected]:
    Ak Parti’de sekiz tane milletvekili oylamaya bile gitmedi onlara niye değinmiyorsun 7 8 Yanıtla
  • vakkas0101@icloud.com [email protected]:
    Yeni parti herkesi gönlüne kalbine göre bıraktı isteyene evet der isteyen hayır der dedi bunu bildiğiniz halde hala da küreden bahsediyorsunuz 8 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire - Son Dakika
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