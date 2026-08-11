Müge Anlı'dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan

Kocaelispor taraftarları, Mısır temsilcisi Zed FC ile oynanan ve 1-1 sona eren hazırlık karşılaşması öncesinde Habib Keita için dikkat çeken tezahüratlarda bulunmuştu.

Aşık olduğu kişinin yanına gidebilmek için Kocaeli'den ayrıldığı öne sürülen 24 yaşındaki Malili futbolcu için tribünlerden, "Keita neredesin, Allah belanı versin" sesleri yükselmişti.

Taraftarlar ardından kayıp kişilerin bulunmasıyla özdeşleşen Müge Anlı'ya seslenerek, "Müge Anlı, Keita'yı buraya getir" şeklinde tezahürat yapmıştı.

MÜGE ANLI'DAN YANIT: GELİN ARAYALIM

Kocaelispor taraftarlarının çağrısı Müge Anlı'ya kadar ulaştı. Anlı, Keita'nın bulunması için yapılan çağrıya, "Gelin arayalım, Hodri Meydan" sözleriyle yanıt verdi.

SELÇUK İNAN DA KEITA İÇİN KONUŞMUŞTU

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da daha önce Habib Keita'nın durumuyla ilgili açıklama yapmıştı. İnan, "Habib Keita konusunda ben profesyonel bakmak istiyorum. Şu anda aramızda yok. Bir süreç var, belli ki bir mutsuzluğu var ki burada aramızdan ayrılmak istediğini belirtti" ifadelerini kullanmıştı.