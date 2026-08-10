Konya'da 'isyan' iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi - Son Dakika
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Konya'da 'isyan' iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi

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Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı iddiası üzerine mahkum yakınları gece saatlerinde cezaevi önünde toplandı. İl Emniyet Müdürlüğü, bu haberlerin asılsız olduğunu, cezaevinde isyan gibi bir durum yaşanmadığını ve dezenformasyona karşı gerekli incelemelerin yapıldığını açıkladı. Mahkum yakınları sabaha kadar beklemeye devam etti.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı iddialarına ilişkin, "Konya Cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır" denildi.

Konya'da 'isyan' iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi

MAHKUM YAKINLARI CEZAEVİ ÖNÜNDE TOPLANDI

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumların yakınları, gece yarısı isyan çıktığı iddiasıyla cezaevi önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, mahkum yakınlarına megafonla, cezaevini kontrol ettiğini, içeride herhangi bir isyan veya sıkıntı olmadığını belirten duyuru yaptı. Ancak mahkum yakınları sabah saatlerine kadar cezaevinin önünde beklemeyi sürdürdü.

Konya'da 'isyan' iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN İDDİALARA YALANLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "10.08.2026 tarihli bazı basın yayın kuruluşu ve sitelerde, 'Konya Cezaevinde İsyan Çıktı' şeklinde haber yapıldığı görülmüştür. Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, Konya Cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır" denildi.

Konya'da 'isyan' iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da 'isyan' iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi - Son Dakika

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