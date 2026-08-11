Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı

Trabzon’da Fenerbahçe otobüsüne 4 Nisan 2015’te gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yeni HTS ve baz analizleri doğrultusunda 5 şüpheliye operasyon düzenlendi.

DOSYA YENİDEN AÇILDI: 5 GÖZALTI

Bakan Akın Gürlek açıklamasında "Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı, hafızalardaki yerini korumaktadır. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır.

Bakanlığımızda Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış; yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır.

Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir.

Bu vesileyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze, özellikle Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, soruşturmayı titizlikle yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza, görev alan Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz."

BAZ SİNYAL BİLGİLERİ

Yusuf Ö. isimli şahsın 5 Haziran 2015 tarihli bilgi sahibi beyanında; olay saatinde ikametinde olduğunu, Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsüne saldırı olayını kardeşinden öğrendiğini, sonrasında diğer şahıslarla görüştüğünü beyan etmesine rağmen olay saatinde Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı istasyondan BAZ sinyali aldığı, olay gerçekleşmeden hemen önce irtibatlı bulunduğu Emiral A., Hakan H. ve Özgür E. isimli şahısların Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsünün Rize İlinden geliş güzergahında bulunan Of İlçesinde sahil yolu güzergahında BAZ sinyal bilgilerinin bulunduğu,

BİRBİRLERİYLE SÜREKLİ İRTİBAT

Olay öncesi ve sonrası Yusuf Ö., Emiral A., Hakan H. ve Özgür E. isimli şahısların birbiriyle sık irtibatlarının bulunduğu, Özden R.K. isimli şahsın yine şahıslardan Hakan H. ve Emiral A. isimli şahıslarla olay saatine yakın irtibatının bulunduğu, olay sonrası Yusuf Ö. ve Emiral A. isimli şahısların aynı bölgeden BAZ sinyal kaydı olduğu, yine olay sonrası Hakan H. ve Özden Recep K. isimli şahısların aynı bölgeden BAZ sinyal kaydı olduğu tespit edildi.

2022 SONRASI MADDİ DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK

Özgür E. isimli şahsın 9 Mayıs 2015 tarihli beyanında; Yusuf Ö. isimli şahsın kendisine bir arkadaşının araç alacağını, kendisinin bankalarla sorunu olduğundan aracı onun üzerine alıp alamayacağını sorduğunu, kendisinin de kabul ettiğini beyan etmesi nedeniyle olay tarihinde Yusuf Ö. isimli şahsın maddi anlamda sorunları olduğu değerlendirilmiş, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından gelen 2017 ve sonrasına ait hesap hareketleriyle ilgili tespitte Yusuf Ö. isimli şahsın özellikle 2022 sonrası maddi olarak durumunun iyileştiği, halen şahsın üzerine 5 adet araç bulunduğu tespit edildi.

Olayın şüphelileri Emiral A., Hakan H., Yusuf Ö., Özden R.K. ve Özgür E. hakkında bu sabah araç, ev ve iş yerlerinde arama, el koyma işlemi ile şahısların gözaltına alınması için operasyon başlatıldı."