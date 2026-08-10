Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi

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Diyarbakır'da çalıştığı fabrikada hayvan yemi makinesine vücudunu kaptıran Suriye uyruklu 35 yaşındaki Fozi K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’ndeki bir yem fabrikasında meydana gelen feci kaza, can kaybıyla sonuçlandı. 6 Ağustos akşam saatlerinde yaşanan olayda, hayvan yemi makinesine torba boşaltan Suriye uyruklu 35 yaşındaki Fozi K., dengesini kaybederek hayvan yemi makinasına kapıldı.

AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Vücudunun bir bölümü makineye sıkışan talihsiz işçiyi fark eden mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Fozi K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze gözyaşlarıyla toprağa verilirken, olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor

Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi
Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi - Son Dakika

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