Bakan Bak: Yurt kayıtlarında yüzde 90 yerleşme rekoru kırdık
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdıklarını duyurdu. Bu başarı, milyonlarca öğrencinin barınma sürecinde daha hızlı ve güvenli bir yerleşim sağlanmasına imkan tanıdı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdık"
Kaynak: İHA
Son Dakika › Eğitim › Bakan Bak: Yurt kayıtlarında yüzde 90 yerleşme rekoru kırdık - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?