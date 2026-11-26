Bakan Tekin, 10 bin kişinin baharda öğretmenlik hakkı kazanacağını belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Milli Eğitim Akademisindeki 10 bin kişinin önümüzdeki bahar aylarında eğitimlerini tamamlayarak öğretmenlik hakkı kazanacağını belirtti. Bu kişiler, bahar aylarındaki eğitimlerini bitirmelerinin ardından öğretmen olmaya hak kazanacak.
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Milli Eğitim Akademisinde olan 10 bin arkadaşımız önümüzdeki bahar aylarında eğitimlerini tamamlayıp öğretmen olmaya hak kazanacaklar."
Kaynak: İHA
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