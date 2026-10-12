Bakan Tekin: "2002’den itibaren eğitimde devrim niteliğinde işler yaptık"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den itibaren eğitimde devrim niteliğinde işler yaptık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Bilim Üniversitesi'nin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, eğitimde değişen dünya şartlarına uyum sağlamak için bilgi aktarımına dayalı anlayıştan, öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürmesini ve muhakeme yeteneklerini geliştirmesini esas alan bir modele geçilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin eğitim altyapısı, fırsat eşitliği ve akademik başarı alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini savunan Bakan Tekin, PISA sonuçlarının Türkiye'nin uluslararası alandaki yükselişini ortaya koyduğunu ifade etti. Eğitimde elde edilen başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve öğretmenlerin emeğine dikkat çeken Bakan Tekin, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak öğrencilerin milli ve manevi değerler, merhamet, adalet ve insanlık bilinciyle yetiştirilmesinin önemini dile getirdi. Ayrıca Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu değerlerin eğitim müfredatının merkezine yerleştirildiğini sözlerine ekledi.

"Dünyanın çok hızlı değiştiğini hepimiz kabul ediyoruz"

Gelişen teknolojiyle birlikte değişen dünyanın içerisine eğitim modelinin de girdiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyanın çok hızlı değiştiğini hepimiz kabul ediyoruz. Dünya hızlı değişiyorsa eğer eğitim de, yükseköğretim de bu değişime adapte olmak zorunda. Hem eğitim hem yükseköğretim hem de metodoloji ciddi şekilde değişiyor. 1980'li, 1990'lı, 2000'li yılların başında bilgiye erişimi sınırlı olduğu, bilgiye erişimin fırsat eşitliği anlamında herkes tarafından eşit ölçüde olmadığı dönemlerde, eğitim ve öğretim bilginin yegane kaynağıydı ve çocuklarımıza ısrarlı bir biçimde okullarda bilgi verme düzenini kurgulamıştık. Fakat bilgiye erişim çok farklı metotlarla ve çok farklı enstrümanlarla olmaya başladıktan sonra, artık eğitim ve öğretimin işlevi tartışılmaya başlandı. Bu tartışmadan çıkmak için gelinmesi gereken yer, yeni gelişmelere adapte olmak ve eğitim öğretim yuvalarını bilgi vermekten çıkartıp, çocuklarımızın ve gençlerimizin edindikleri bilgileri beceriye dönüştürebilecekleri bir metodolojiyi benimsemektir" diye konuştu.

"2002'den itibaren eğitimde devrim niteliğinde işler yaptık"

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana eğitim konusunda birçok konuyu üst noktaya çıkardığını dile getiren Bakan Tekin, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den itibaren eğitimde devrim niteliğinde işler yaptık. Geldiğimiz noktada 2002'den itibaren eğitim öğretime hem fiziki altyapı itibariyle hem de erişim açısından devasa yatırımlar yaptık ve en nihayetinde geldiğimiz noktada bu yıl 8 Eylül'de, OECD ülkelerinin eğitim durumlarını değerlendirdikleri yıllık raporlar yayınlanıyor. Bu yılki raporda Türkiye'yi fiziki kapasite itibariyle yani derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve eğitimde teknolojinin kullanımı ve benzeri kriterler açısından OECD ortalamalarının üzerine çıktığımız açıklandı" şeklinde konuştu.

"PISA sınavlarına göre notlarımızı yükselttik"

Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) üstün başarılara imza attığını aktaran Bakan Tekin, "2022 yılında yapılan PISA sınavlarına göre fen bilimlerinde 18 puan, okuma becerilerinde 16 puan ve matematikte 8 puan notlarımızı yükselttik. Fen bilimlerinde ve okuma alanında OECD ortalamalarının üzerine çıktık. Fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında 15 basamak birden yükseldik ve 38 OECD ülkesi arasında 14'üncü sıraya geldik" ifadelerini kullandı.