Bakanlık müfettişleri Karabük'te iki haftalık denetim sürecini toplantıyla tamamladı - Son Dakika
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Bakanlık müfettişleri Karabük'te iki haftalık denetim sürecini toplantıyla tamamladı

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Bakanlık müfettişleri Karabük\'te iki haftalık denetim sürecini toplantıyla tamamladı
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Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünde iki haftalık rehberlik ve denetim süreci değerlendirme toplantısıyla tamamlandı. Bakanlık Müfettişi Günay Ergün başkanlığındaki toplantıda raporlar ve tespitler ele alındı, müfettişler personele teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen genel denetim faaliyetleri çerçevesinde, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen iki haftalık rehberlik ve denetim süreci, düzenlenen değerlendirme toplantısıyla tamamlandı.

Bakanlık Müfettişi Günay Ergün başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Bakanlık Müfettişleri Hüseyin Göztok, Azmi Kayum ve Niyazi Börekçi ile müdürlük yöneticilerinin katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yürüttüğü hizmetlerin ilgili mevzuata, belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunun değerlendirilmesi, kurumsal işleyişin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen denetim sürecinde; eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetim hizmetleri, mali iş ve işlemler, fiziki ortamlar ile kurumsal çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı. İki haftalık rehberlik ve denetim sürecinin ardından gerçekleştirilen toplantıda, birimler tarafından hazırlanan raporlar, yürütülen çalışmalar ve denetim sürecinde elde edilen tespitler değerlendirildi. Bakanlık Müfettişleri, müdürlük birimleri tarafından hazırlanan rehberlik ve denetim raporları ile sunulan bilgi ve belgelerin düzenli ve titizlikle hazırlanmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek süreç boyunca gösterilen iş birliği ve özverili çalışmalar dolayısıyla müdürlük yöneticilerine ve personeline teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca, eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, kurumsal işleyişin güçlendirilmesi, birimler arası koordinasyonun geliştirilmesi ve mevcut çalışmaların daha ileriye taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Rehberlik ve denetim sürecinde ortaya konulan tespit ve öneriler doğrultusunda gerekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve eğitim hizmetlerinde kalite odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi kararlaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, toplantıda yaptığı değerlendirmede, rehberlik ve denetim faaliyetlerinin kurumsal gelişim ve hizmet kalitesinin artırılması açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Akbaş, iki haftalık süreç boyunca yapıcı ve yol gösterici yaklaşımlarıyla müdürlüğün çalışmalarına katkı sunan Bakanlık Müfettişleri Günay Ergün ve beraberindeki müfettişlere teşekkür ederek, denetim sürecinde özveriyle görev yapan müdürlük yöneticilerine ve tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA
KarabükGüncelEğitimSon Dakika

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