D.O.S.T. Projesi Bandırma\'da öğrencilere spor ve eğitim desteği

Balıkesir Valiliği himayesinde yürütülen D.O.S.T. Projesi kapsamında Bandırma'da öğrencilerin sosyal, fiziksel ve kişisel gelişimlerine yönelik faaliyetler devam ediyor.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Uzmanları ve Antrenörleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Bandırma 17 Eylül İlkokulu ile Şehit Süleymanbey Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelindi. Programlarda spor faaliyetleri, eğitsel oyunlar ve çeşitli bilgilendirme çalışmaları düzenlendi.

Etkinliklerle öğrencilerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlanması, özgüvenlerinin artırılması ve eğitim hayatlarına destek olunması amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin okul yaşamına uyumlarının güçlendirilmesi ve okulla olan bağlarının kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.

D.O.S.T. Projesi kapsamında çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi, sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve eğitim hayatlarına daha güçlü şekilde devam etmelerinin amaçlandığını belirtti. Proje faaliyetlerinin Bandırma'daki diğer okullarda da sürdürüleceği ifade edildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan projelerde yer almaya devam edeceklerini vurguladı. - BALIKESİR