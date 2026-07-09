Bartın Üniversitesi'nde Sanal Gerçeklik ile Hemşirelik Eğitimi - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi'nde Sanal Gerçeklik ile Hemşirelik Eğitimi

Bartın Üniversitesi\'nde Sanal Gerçeklik ile Hemşirelik Eğitimi
09.07.2026 19:24
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BARÜ, sanal gerçeklik uygulamasıyla hemşirelik öğrencilerinin kardiyak oskültasyon becerilerini geliştirecek.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) TÜBİTAK-ARDEB 1002-A programı kapsamındaki projesiyle hemşirelik eğitiminde sanal gerçeklik tabanlı uygulama kullanarak öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesine katkı sunacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Doç. Dr. Hilal Uysal'ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı. "HeartSoundVR; Sanal Gerçeklik Tabanlı Kardiyak Oskültasyon Beceri Eğitim Uygulaması" başlıklı projeyle, hemşirelik öğrencilerinin kardiyak oskültasyon (kalp seslerini dinleme) becerilerinin artırılmasını sağlayacak sanal gerçeklik tabanlı yenilikçi bir eğitim uygulaması hazırlanacak.

HeartSoundVR uygulaması; gerçeğe yakın kalp sesleri, etkileşimli öğrenme ortamı ve performans geri bildirimi özellikleriyle öğrencilerin mesleki becerilerini güvenli, kontrollü ve tekrarlanabilir bir ortamda geliştirmelerine olanak sağlayacak. Böylece hemşirelik eğitiminde dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması, uygulamalı eğitimin niteliğinin artırılması ve öğrencilerin öğrenme deneyiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Disiplinler arası iş birliğiyle yürütülecek projeye BARÜ Fen Fakültesinden Doç. Dr. Seyfullah Gökoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Necmiye Çömlekçi ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Arş. Gör. Mert Tok araştırmacı olarak katkı sunacak.

Çalışmanın hemşirelik öğrencilerinin mesleki becerilerinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağını belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, proje yürütücüsü Doç. Dr. Hilal Uysal'ı ve araştırma ekibini tebrik ederek başarılar diledi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bartın Üniversitesi'nde Sanal Gerçeklik ile Hemşirelik Eğitimi - Son Dakika

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