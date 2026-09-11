BARÜ ile Bartın Kano Spor Kulübü su sporları için iş birliği protokolü imzaladı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın Kano Spor Kulübü arasında su sporlarına ilginin artırılması ve kano sporunun geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü yapıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın Kano Spor Kulübü, kano sporunun yaygınlaştırılması ve gençlerin sportif faaliyetlere daha fazla katılım göstermesi amacıyla bir iş birliğine gitti. Bu doğrultuda "Kano ve Su Sporları Alanında İş Birliği Protokolü" Rektörlük Senato Salonu'nda BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Bartın Kano Spor Kulübü Başkanı Orhan Sasa tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında eğitim, sportif faaliyetler, organizasyonlar ve kano sporunun yaygınlaştırılmasına yönelik ortak çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca üniversite öğrencilerinin kano sporuyla daha fazla buluşturulması, uygulamalı eğitim ve etkinliklerin düzenlenmesi, sporcuların gelişimine katkı sağlanması ve Bartın'ın su sporları alanındaki potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

İş birliği dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Rektör Akkaya, protokolün Bartın'da su sporlarının geliştirilmesine ve gençlerin sportif faaliyetlere daha fazla katılım göstermesine katkı sağlayacağını belirtti.