BARÜ Rektörü Akkaya, BKÜB toplantısında 26 yeni TÜBİTAK projesini anlattı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliğinin (BKÜB) toplantısına katıldı.

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği (BKÜB) tarafından bölge üniversiteleri arasındaki akademik ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik rektörler toplantısı düzenlendi. Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu katıldı. Kartepe Park Otel'de yapılan toplantıda TÜBİTAK projeleri, eğitim faaliyetleri ve ortak çalışmaların geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Görüşmede üniversitelerin proje geliştirme ve başvuru kapasitelerinin artırılması, akademisyenlere yönelik eğitim ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ile ortak TÜBİTAK projeleri yürütmeye yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi. Bölge üniversitelerinin proje deneyimlerinin paylaşılması, ortak etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve mevcut birikimin yeni çalışmalara aktarılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Rektör Akkaya, BARÜ'nün TÜBİTAK destekleriyle yürütülen 100'ü aşkın projesi bulunduğunu ve son bir yıl içerisinde 26 yeni proje desteği aldığını anlattı.

Toplantıya Rektör Akkaya ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmühan Avcı, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren katıldı.