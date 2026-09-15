BARÜ Rektörü Akkaya, BKÜB toplantısında 26 yeni TÜBİTAK projesini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BARÜ Rektörü Akkaya, BKÜB toplantısında 26 yeni TÜBİTAK projesini anlattı

BARÜ Rektörü Akkaya, BKÜB toplantısında 26 yeni TÜBİTAK projesini anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğindeki Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısına katıldı. Toplantıda Akkaya, BARÜ'nün 100'ü aşkın TÜBİTAK projesi yürüttüğünü ve son bir yılda 26 yeni proje desteği aldığını belirtti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliğinin (BKÜB) toplantısına katıldı.

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği (BKÜB) tarafından bölge üniversiteleri arasındaki akademik ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik rektörler toplantısı düzenlendi. Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu katıldı. Kartepe Park Otel'de yapılan toplantıda TÜBİTAK projeleri, eğitim faaliyetleri ve ortak çalışmaların geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Görüşmede üniversitelerin proje geliştirme ve başvuru kapasitelerinin artırılması, akademisyenlere yönelik eğitim ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ile ortak TÜBİTAK projeleri yürütmeye yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi. Bölge üniversitelerinin proje deneyimlerinin paylaşılması, ortak etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve mevcut birikimin yeni çalışmalara aktarılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Rektör Akkaya, BARÜ'nün TÜBİTAK destekleriyle yürütülen 100'ü aşkın projesi bulunduğunu ve son bir yıl içerisinde 26 yeni proje desteği aldığını anlattı.

Toplantıya Rektör Akkaya ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmühan Avcı, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren katıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli Üniversitesi, Batı Karadeniz, Ahmet Akkaya, Tübitak, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BARÜ Rektörü Akkaya, BKÜB toplantısında 26 yeni TÜBİTAK projesini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus İHA’sı Polonya sınırında treni vurdu Boris Johnson kıl payı kurtuldu Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu
Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi O cani gözaltında Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında
Tarsus’ta yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 8 zanlı firari Tarsus'ta yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 8 zanlı firari
Yemen’de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti Yemen'de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti
Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü

11:40
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
11:11
Havadan görüntülendi İşte İstanbul’da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
11:07
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı Türkiye’den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
11:06
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
10:53
Silivri açıklarında bulunan cesedin ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 11:57:39. #7.13#
SON DAKİKA: BARÜ Rektörü Akkaya, BKÜB toplantısında 26 yeni TÜBİTAK projesini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement