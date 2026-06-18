BARÜFEST'26 Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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BARÜFEST'26 Coşkuyla Gerçekleşti

BARÜFEST\'26 Coşkuyla Gerçekleşti
18.06.2026 15:39
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Bartın Üniversitesi'nin düzenlediği BARÜFEST'26, müzik ve eğlence dolu etkinliklerle dopdoluydu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) geleneksel olarak düzenlediği BARÜFEST ile binlerce öğrenciyi müzik ve eğlence dolu etkinliklerle buluşturdu.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) mezuniyet töreninin ardından geleneksel olarak düzenlenen Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri: BARÜFEST'26 etkinlikleri başladı. Müzikten eğlenceye, kulüp tanıtımlarından sahne performanslarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festival, binlerce kişinin katılımıyla tamamlandı.

Kutlubey Yerleşkesi gölet alanında gerçekleştirilen BARÜFEST'26'da konserler, çeşitli etkinlikler, eğlence alanları ve sosyal aktiviteler yer aldı. İlk gün mezuniyet sevincini müzikle kutlayan gençler, konser alanında unutulmaz anlar yaşarken ortaya renkli ve coşkulu görüntüler çıktı. İkinci gün farklı gruplar sevilen parçaları seslendirirken DJ'lerin sahne performansıyla öğrenciler doyasıya eğlendi.

Festival kapsamında iki gün boyunca sahne alan sanatçıların seslendirdiği şarkılara binlerce öğrenci hep bir ağızdan eşlik etti. Boya festivali olarak adlandırılan "ColorFest" ise renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk boyaların havaya atıldığı etkinlikte öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi. Mezuniyet heyecanını festival atmosferiyle bir araya getiren BARÜFEST'26 coşkuyla tamamlandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim BARÜFEST'26 Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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