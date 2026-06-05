Başarılı Öğrencilere Burs Töreni

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) başarı göstererek burs kazanan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol tarafından makamda ağırlandı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Akyol, elde ettikleri başarının disiplinli çalışma, azim ve kararlılığın önemli bir sonucu olduğunu ifade ederek öğrencileri tebrik etti. Başarılarının devamını dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Akyol, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarette öğrencilerin aileleri, öğretmenleri ve okul yöneticilerinin emeklerinin de başarıdaki önemli payına vurgu yapılırken, eğitim yolculuğunda gösterilen gayret ve özverinin her türlü takdiri hak ettiği belirtildi. - AYDIN