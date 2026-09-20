Batman\'da Gültepe İlkokulu öğrencileri jandarmayla buluştu, köpek gösterisi izledi

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlköğretim Haftası dolayısıyla Gültepe İlkokulu öğrencileriyle anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi.

Yeni eğitim-öğretim yılının coşkusunu çocuklarla paylaşan jandarma personeli, hem eğlendiren hem de öğreten faaliyetlere imza attı. Program kapsamında minik öğrenciler, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan "Tim Jandarma" çizgi filmini ilgiyle izledi. Gösterimin ardından uzman ekipler tarafından öğrencilere trafik kuralları, temel güvenlik ve kişisel emniyet konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliğin en heyecanlı anları ise jandarma zırhlı araçlarının tanıtımı ve görev köpeğinin gerçekleştirdiği gösteri sırasında yaşandı. Gösteriyi meraklı ve mutlu gözlerle takip eden öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi.