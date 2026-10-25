Bayburt DKMP İl Müdürlüğü kasımda avcı adayları için eğitim kursu açacak

Bayburt DKMP İl Müdürlüğü kasımda avcı adayları için eğitim kursu açacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt DKMP İl Müdürlüğü kasım ayında avcı eğitim kursu düzenlemeyi planlıyor. Avcı adaylarının kuruma ziyaret ederek başvuru talebinde bulunması istenirken, eğitimlerde avcılık mevzuatı ve av ile yaban hayatının korunması kuralları anlatılacak.
Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü tarafından kasım ayında avcı eğitim kursu düzenlenmesi planlanıyor.
Bayburt DKMP İl Müdürlüğünün duyurusunda, kursa katılmak isteyen avcı adaylarının kurumu ziyaret ederek başvuru talebinde bulunmaları istendi.
Avcı eğitim kurslarında avcılık mevzuatı, av ve yaban hayatının korunması ile avcılık sırasında uyulması gereken kurallar hakkında eğitim veriliyor.
Kaynak: İHA
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