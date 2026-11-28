Bayburt'ta sürdürülen 'Trafikte Ben de Varım' Projesi çerçevesinde Şehitler Ortaokulu öğrencilerine trafik kuralları ve güvenli davranışlar üzerine eğitim verildi.

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte emniyet personeli, öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları, trafikte güvenli davranmanın önemini ve günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve 28 ortaokulu kapsayan proje çerçevesinde öğrencilerin karşılaştıkları trafik sorunlarını gözlemlemeleri, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmeleri ve önerilerini bilimsel çalışmalarla desteklemeleri planlanıyor.