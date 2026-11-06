Bayburt'ta 60 okul öncesi öğretmeni oyun yoluyla öğrenme seminerinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta 60 okul öncesi öğretmeni oyun yoluyla öğrenme seminerinde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt\'ta 60 okul öncesi öğretmeni oyun yoluyla öğrenme seminerinde buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bayburt'ta MEB, UNICEF ve LEGO Vakfı iş birliğindeki 'Oyunla Öğreniyorum' projesi kapsamında 60 okul öncesi öğretmenine Oyun Yoluyla Öğrenme Semineri düzenlendi. Halk Eğitimi Merkezindeki seminerde öğretmenlerin oyun temelli öğrenme becerileri geliştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF ve LEGO Vakfı iş birliğinde yürütülen 'Oyunla Öğreniyorum' projesi kapsamında Bayburt'ta 60 okul öncesi öğretmeninin katılımıyla 'Oyun Yoluyla Öğrenme Semineri' düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezindeki seminere İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF temsilcileri katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Kahraman, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı ve 'Maarifin Kalbinde Oyun' anlayışı doğrultusunda oyun temelli öğrenmenin çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimine katkısına dikkat çekti. Kahraman, Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı kapsamında oyunun çocukların keşfetme, öğrenme ve kendilerini ifade etme süreçlerindeki önemini vurguladı.

Programda öğretmenlerin oyun yoluyla öğrenmeye ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Öğretmenlerin oyun yoluyla öğrenmeye ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, sınıflarda daha etkili, kapsayıcı ve eğlenceli öğrenme ortamlarının oluşturulması açısından seminerin büyük önem taşıdığını belirten Kahraman, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve seminere katılan öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
BayburtGüncelEğitimLegoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
13:48
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
13:42
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 14:14:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayburt'ta 60 okul öncesi öğretmeni oyun yoluyla öğrenme seminerinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android