Bayburt'ta ailelere yönelik eğitim programı tamamlandı

30.04.2026 10:14  Güncelleme: 10:15
Bayburt Belediyesi ile Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 9 haftalık 'Aile Eğitimi' programı, sertifika töreniyle tamamlandı.

Aile Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen programda, aile içi iletişimden çocuk gelişimine kadar çeşitli konularda eğitim verildi. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törende sertifikaları takdim edildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mete Memiş, aileye yönelik eğitim çalışmalarını önemsediklerini belirterek, "Dokuz hafta süren bu programla önemli bir adım attık ancak mevcut durumla yetinmiyoruz. Bu şehir için, ailelerimiz için daha başka neler yapabiliriz, bunun arayışı içerisindeyiz" dedi.

Eğitimin ailedeki rolüne dikkat çeken Memiş, ebeveynlerin çocukların geleceğe hazırlanmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse de kurumlar arası iş birliğinin önemine değinerek, programın gerçekleştirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Program, kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

