Bayburt\'ta Eğitim Yatırımları Devam Ediyor

Bayburt'ta eğitim altyapısına katkı sağlayacak olan Zahit Mahallesi Ortaokulu ve Esentepe Anaokulu binalarının yapım çalışmaları devam ediyor.

İnşaat alanlarında incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, projelerin mevcut durumu hakkında yüklenici firma yetkilileri ile teknik ekipten bilgi aldı. Çalışmaları yerinde takip eden Kahraman, projelerin planlanan takvim doğrultusunda ve belirlenen kalite standartlarına uygun şekilde ilerlemesinin önemine dikkat çekti.

Eğitim yatırımlarının geleceğe yapılan en değerli yatırımlar olduğunu belirten Kahraman, tamamlandığında modern eğitim ortamlarıyla öğrencilerin hizmetine sunulacak olan okulların, bölgenin eğitim altyapısına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - BAYBURT