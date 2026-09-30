Bayburt'ta jandarma, Konursu Köyü İlkokulunda trafik güvenliği eğitimi verdi - Son Dakika
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Bayburt'ta jandarma, Konursu Köyü İlkokulunda trafik güvenliği eğitimi verdi

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Bayburt\'ta jandarma, Konursu Köyü İlkokulunda trafik güvenliği eğitimi verdi
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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konursu Köyü İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimde trafik kuralları, güvenli yolculuk ve trafikte dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı; ardından öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konursu Köyü İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, güvenli yolculuk ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Öğrencilerin yaş gruplarına uygun şekilde gerçekleştirilen eğitimde, trafikte karşılaşabilecekleri durumlarda dikkat etmeleri gereken noktalar üzerinde duruldu. Güvenli yolculuk için trafik kurallarına uymanın önemi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı. Çocukların trafik kurallarını daha iyi öğrenmelerine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilen çalışmayla trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İHA
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