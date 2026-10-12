Bayrağı öpen 2. sınıf öğrencisi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü'nden hediye aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayrağı öpen 2. sınıf öğrencisi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü'nden hediye aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrağı öpen 2. sınıf öğrencisi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü\'nden hediye aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Çatalçeşme İlkokulu koridorunda Türk bayrağını öpen 2. sınıf öğrencisi, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından ziyaret edildi. Gün, okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelerek öğrenciye çeşitli hediyeler takdim etti.

Elazığ'da okul koridorunda koşarken Türk bayrağını fark edip öpen 2. sınıf öğrencisi Miran Batın Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından ziyaret edildi. Okul idaresi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Gün, minik Miran'a hediyeler takdim ederek teşekkür etti.

Elazığ'da geçtiğimiz hafta Çatalçeşme İlkokulu koridorunda arkadaşlarıyla oynadığı sırada duvardaki Türk bayrağını fark ederek öpüp alnına koyan 2. sınıf öğrencisi Miran Batın Canpolat'ın o duygusal anları tüm Türkiye'nin takdirini toplamıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinin basında ve sosyal medyada geniş yer bulmasının ardından, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün harekete geçerek anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Gün, okul idaresi, sınıf öğretmeni, öğrenciler ve minik Miran ile bir araya geldi. Sergilediği vatan ve bayrak sevgisiyle büyük takdir toplayan Miran'ı tebrik eden Gün, öğrenciye çeşitli hediyeler takdim etti.

Çocukların yetişmesinde emeği geçen okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkürlerini sunan Milli Eğitim Müdürü Gün, duygu dolu anlar yaşanmasına vesile olan bu davranışın önemine dikkat çekerek, "Okulda bulunmamızın sebebi, içimizi çok ısıtan bir davranıştır. Geçtiğimiz hafta Miran, okulun girişindeki bayrağa hafif temasta bulunuyor. Temasta bulunduktan sonra gidip bayrağı öpüyor. İşte içimizi ısıtan bu" dedi.

Kaynak: İHA
HediyeElazığGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Cenazede akılalmaz olay Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:19
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
14:51
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:14:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayrağı öpen 2. sınıf öğrencisi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü'nden hediye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei