BEÜ Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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BEÜ Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Coşkusu

BEÜ Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Coşkusu
16.06.2026 13:25
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Zonguldak BEUN Eczacılık Fakültesi mezuniyet töreni, öğrencilerin diplomalarını almasıyla kutlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Töreni; büyük bir gurur, heyecan ve coşku içerisinde gerçekleştirildi. İnsan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli sorumluluklar üstlenecek geleceğin eczacıları, yıllar süren yoğun eğitim hayatlarının ardından diplomalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Zonguldak Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Esra Geyikli, senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, fakülte birincisinin konuşmasıyla devam etti.

Eczacılık Fakültesini birincilikle tamamlayan Burak Furkan Turan, tüm mezunlar adına yaptığı konuşmada duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Üniversiteye farklı hayaller ve hedeflerle adım attıklarını belirten Turan, geçen yıllar boyunca yoğun bir eğitim sürecinden geçtiklerini ifade ederek bugün emeklerinin karşılığını almanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Başarı yolculuğunda en büyük destekçisinin ailesi olduğunu vurgulayan Turan, kendisine her zaman inanan ve yanında olan ailesine teşekkür etti. Konuşmasında mezuniyet töreninin düzenlenmesinde gösterdiği desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunan Turan, eğitim hayatları boyunca bilgi ve tecrübelerini paylaşan tüm akademisyenlere de teşekkür etti.

Fakülte birincisinin ardından kürsüye gelen Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Safi Öz, fakültenin yükseköğrenim faaliyetleri, akademik başarıları ve yetiştirdiği nitelikli mezunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eczacılığın insan sağlığı açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çeken Prof. Dr. Safi Öz, öğrencilerin yalnızca mesleki bilgiyle değil; etik değerler, bilimsel bakış açısı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yetiştirildiğini ifade etti. Fakültenin gelişimine sunduğu katkılar ve öğrenci odaklı yaklaşımı dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunan Safi Öz, mezun öğrencileri tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, mezun öğrencilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin bildiği üzere mezuniyet törenleri yalnızca bir öğrenim sürecinin sonu değildir. Bilakis yeni başlangıçların kapısını aralayan dönüm noktalarıdır. Bizler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak köklü geçmişimizle ülkemize on binlerce mezun kazandırmanın kıvancı ile övünüyoruz. Ne mutlu bizlere ki bugün de Eczacılık Fakültesinde eğitimini tamamlayan birbirinden kıymetli mezunlarımızı meslek hayatlarına uğurlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Meslek hayatınız boyunca ilim ve hikmet yolunun büyük isimlerini kendinize rehber edinin. Hafsa Sultan'ın insanlığa hizmet anlayışını, Cumhuriyetimizin ilk kadın kimyageri Prof. Dr. Remziye Hisar'ın çalışkanlığını örnek alın. Raziyi, İbn Baytar'ı, Türk eczacılığının öncülerinden Ethem Pertev gibi nice aydınları tanıyın, okuyun, anlayın. Yorulduğunuz, ümitsizliğe kapıldığınız zamanlar olacak. İşte o anlarda sabrınızı kuşanın. Asla pes etmeyin! Sözlerime son verirken tüm mezunları tebrik ediyor; meslek hayatlarında kendilerine sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum."

Turan başarasını yaş kütüğüne çaktı

Konuşmaların ardından 2025-2026 Akademik Yılı Eczacılık Fakültesi birincisi Burak Furkan Turan, adının yer aldığı plakayı yaş kütüğüne çakarak başarısını üniversite tarihine kalıcı bir iz olarak bıraktı.

Program kapsamında fakülte birincisi Burak Furkan Turan'a, ikinci Yağmur Eskicioğlu'na ve üçüncü Kamile İmran Çelik'e başarı belgeleri ve plaketleri takdim edildi. Ardından mezun olan öğrencilere temsili diplomaları verildi.

Törenin devamında mezuniyet yemini gerçekleştirildi. Genç eczacılar hep bir ağızdan meslek yemini ederek bilimsel etik ilkelere, insan hayatına saygıya ve mesleki sorumluluklarına bağlı kalacaklarına söz verdi. Yemin töreninin ardından öğrenciler büyük bir coşku ve heyecanla keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini aileleri, arkadaşları ve akademisyenleriyle paylaştı. İnsan sağlığının korunması ve geliştirilmesi için önemli görevler üstlenecek genç eczacılar, alkışlar eşliğinde meslek hayatlarına uğurlandı.

Duygu, gurur ve umut dolu anlara sahne olan mezuniyet töreni, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Burak Furkan, Zonguldak, Rektör, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BEÜ Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

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