BEUN'de Mezuniyet Töreni Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BEUN'de Mezuniyet Töreni Heyecanı

BEUN\'de Mezuniyet Töreni Heyecanı
05.06.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak BEUN'de 2025-2026 mezuniyet töreni gerçekleştirildi, dereceyle bitirenlere diplomalar verildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı'nda fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını dereceyle bitiren öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, akademik başarılarıyla öne çıkan mezunlara diplomaları takdim edildi. Etkinlikte, Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarım Bölümü son sınıf öğrencisi Furkan Bostancıoğlu, akademisyenlerle birlikte mini bir konser verdi. Mezuniyetinde sahnede türküler seslendiren Bostancıoğlu, "Özellikle mezun olurken sahnede olmayı ben de biraz istedim hocalarımdan. Sağ olsunlar, onlar da bana eşlik ettiler. Ufak bir dinletiydi. Daha büyük konserler de yapmıştık ancak bu konser benim için çok gurur verici ve çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, emeğin ve bilginin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Hep birlikte bugün bu salonda emeğin karşılık bulduğu, gayretin taçlandığı müstesna bir ana şahitlik etmenin kıvancını yaşıyoruz. Düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığın yolunu aydınlatan Mevlana der ki, 'İnsan ancak çalıştığını kazanır.' Bugün burada bulunan her bir öğrencimiz, okudukları programları derece ile bitirerek bu sözün en güzel örneğini bizlere göstermişlerdir. Başarı tesadüflerin değil, emek verenlerin nasibidir. Fedakarlık göstermeden, uykusuz kalınmadan, hedeflerimize inanmadan zirveye ulaşamayız. Gayreti anlamlı kılan ve insanı başarıya ulaştıran en büyük güç bilgidir."

Konuşmaların ardından üniversiteyi birincilikle bitiren Psikoloji Bölümü öğrencisi Lütfullah Kılıç'a diploması ve hediyesi, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan tarafından takdim edildi. Üniversite ikincisi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Melike Nur Bulut olurken, Tıp Fakültesi öğrencisi Perihan Ecem Çıtlak ise okulu üçüncülükle tamamladı.

Dereceye giren diğer öğrencilere diplomalarının ilgili dekanlar ve müdürler tarafından verilmesinin ardından, üniversite birincisi yaş kütüğüne ismini çaktı. Tören, mezun öğrencilerin protokol üyeleriyle birlikte kep atması ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Kültür Sanat, Zonguldak, Rektör, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BEUN'de Mezuniyet Töreni Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı CHP’li üç milletvekili mekik dokudu Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı! CHP'li üç milletvekili mekik dokudu
Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel’in çalışma arkadaşları götürdü Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel'in çalışma arkadaşları götürdü
Mahmut Uslu: İstersek Mbappe’yi alırız Mahmut Uslu: İstersek Mbappe'yi alırız!
Sivas’ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Sivas'ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı

18:18
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
18:08
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 19:31:18. #7.13#
SON DAKİKA: BEUN'de Mezuniyet Töreni Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.