BİGEP'le 4 yıldır hazırlanan Seyrantepe İlkokulu gazetesi GGC'den özel ödül aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BİGEP'le 4 yıldır hazırlanan Seyrantepe İlkokulu gazetesi GGC'den özel ödül aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BİGEP\'le 4 yıldır hazırlanan Seyrantepe İlkokulu gazetesi GGC\'den özel ödül aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİGEP projesiyle 4 yıldır 18 öğrencinin hazırladığı Seyrantepe İlkokulu Gazetesi, GGC'nin 40. Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri'nde özel ödül aldı. Ödül törende okulun müdür yetkili öğretmeni ve minik gazetecilere takdim edildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) bu yıl 40'ıncısını düzenlediği "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" kapsamında, Seyrantepe İlkokulu'na özel ödül verildi.

Şanlıurfa Valiliği'nin BİGEP projesi kapsamında 4 yıldır okul bünyesinde 18 öğrenci tarafından hazırlanan Seyrantepe İlkokulu Gazetesi, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından Özel Ödüle layık görüldü.

Ödül, düzenlenen törende AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat tarafından Seyrantepe İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Bahar Örgen ve gazetenin hazırlanmasında görev alan minik gazetecilere takdim edildi.

Seyrantepe İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Bahar Örgen, öğrencilerin okulda gerçekleştirilen çalışmalarını ve çeşitli etkinlikleri kamuoyuna ulaştırmak amacıyla hazırlanan gazetenin 4 yıldır düzenli olarak çıkarıldığını belirtti.

Ödülün kendileri için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Örgen, gazetenin hazırlanmasında emeği geçen öğrenciler, öğretmenler ve velilere teşekkür etti.

Minik gazetecilerin aldığı ödül, törende renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
12:00
İstanbul’da bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
11:27
Tartışma yaratan plakalar Görenler “Gerekeni yapın“ diyerek emniyeti etiketliyor
Tartışma yaratan plakalar! Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 12:52:50. #.0.3#
SON DAKİKA: BİGEP'le 4 yıldır hazırlanan Seyrantepe İlkokulu gazetesi GGC'den özel ödül aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement