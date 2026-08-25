Bilecik\'e Erasmus+ İle 357 Bin Avro Hibe

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erasmus+ kapsamında 357 bin 96 avroluk hibe desteği sağlandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026 Erasmus+ Akreditasyon Faaliyetleri kapsamında yapılan başvurular sonucunda toplam 357 bin 96 avro hibe desteği almaya hak kazandı. Eğitimde uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda hazırlanan çalışmalar kapsamında Mesleki Eğitim (VET) alanında 255 bin 858 avro, Okul Eğitimi (SCH) alanında ise 101 bin 238 avro hibe desteği sağlandı. Toplam 357 bin 96 avroluk hibe ile öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası eğitim faaliyetlerine katılımının artırılması, farklı ülkelerdeki eğitim uygulamalarının yerinde incelenmesi ve mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Erasmus+ akreditasyon faaliyetleri kapsamında yürütülecek projelerle Bilecik'teki eğitim kurumlarının uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve eğitim alanındaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, elde edilen hibe desteğinin kentteki eğitim çalışmaları açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "2026 Erasmus+ Akreditasyon Faaliyetleri kapsamında elde ettiğimiz 357 bin 96 avroluk hibe, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için önemli fırsatlar sunacak. Eğitimde uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, elde edilen desteğin Bilecik eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.