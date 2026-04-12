BİLSEM Öğrencilerinden Başarı
12.04.2026 11:55
Burhaniye'de BİLSEM öğrencileri, araştırma projeleri yarışmasında 3'üncülük ödülü kazandı.

Burhaniye ilçesinde, 2204 B Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finallerine Katılan ve üçüncülük elde eden BİLSEM öğrencileri ödüllendirildi.

Burhaniye'de, 2204 B Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finallerine katılan BİLSEM öğrencileri, idareci ve öğretmenleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'yi ziyaret etti. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde gerçekleştirilen 2204 B Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finallerinde katılan Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Müdür Yardımcısı Ali Ulvi Kara, danışman öğretmenleri Çiğdem Dağcı ve Nadire Persil ile beraber İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'yi makamında ziyaret etti. Coğrafya kategorisinde "Pirina ile tekstilin dönüşümü sürdürülebilir yalıtım" isimli projeleri ile 3'üncülük derecesi alan ve finallere katılan öğrenciler, heyecanlarını ve deneyimlerini Müdür Bora Zihni ile paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Müdür Bora Zihni, öğrencileri ödüllendirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

