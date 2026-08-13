Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

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Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı Romelu Lukaku İstanbul'a geldi. Belçikalı yıldız, kendisini karşılayan taraftarlara Türkçe üçlü çektirerek adeta mest etti. Lukaku'nun "Sarı!" sözlerine "Lacivert!", "Şampiyon!" sözlerine ise "Fener!" karşılığı veren taraftarlar havalimanında büyük coşku yaşadı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Romelu Lukaku'yu taşıyan özel uçak, Belçika'nın başkenti Brüksel'den hareket ederek Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Yıldız santrforu havalimanında Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile bazı yönetim kurulu ve Futbol AŞ yöneticileri karşıladı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

"BU SEZON ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Havalimanında FBTV'ye konuşan Lukaku, Fenerbahçe'ye transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Başkanımız Aziz Yıldırım, Cihan Kamer, Oğuz Çetin ve hocamız İsmail Kartal'a teşekkür ediyorum. Bana güven duydular. Bunu hissettim. Amacımız ve isteğimiz bu sezon şampiyon olmak. Bu yüzden buradayım. Takımıma yardımcı olabilmek adına sıkı bir şekilde çalışacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Her maçın önemli olduğunu vurgulayan Lukaku, gereken mücadeleyi ortaya koymaları gerektiğini belirterek kaliteli bir takıma geldiğini ve şampiyonluk hedefine ulaşmak için katkı sağlamak istediğini söyledi.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisine gönderilen mesajlardan dolayı taraftarlara teşekkür eden Belçikalı santrfor, Fenerbahçe için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti. Lukaku, sıkı çalışarak güzel sonuçlar elde edebileceklerine inandığını ve kendisine gösterilen sevgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

TARAFTARLARLA KARŞILIKLI TEZAHÜRAT YAPTI

Romelu Lukaku, havalimanından ayrılmadan önce kendisini karşılamaya gelen taraftarları selamladı. Belçikalı yıldız "Sarı!" diye seslenirken taraftarlar "Lacivert!" karşılığını verdi. Lukaku'nun "Şampiyon!" sözlerine ise sarı-lacivertli taraftarlar "Fener!" tezahüratıyla karşılık verdi. 33 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

OĞUZ ÇETİN TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, FBTV'de yaptığı açıklamada Lukaku transferinin gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Çetin, Lukaku'nun son bir yılda yaşadığı sakatlık sürecini detaylı şekilde değerlendirdiklerini belirterek, Belçikalı futbolcunun kendi fizyoterapistiyle çalışmalarına devam ettiğini ifade etmişti.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞA GİTTİĞİ YOLDA BENİM OLMAM LAZIM"

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Oğuz Çetin, Lukaku'nun Fenerbahçe'ye gelmek konusunda oldukça istekli olduğunu belirterek oyuncunun, "Fenerbahçe'nin şampiyonluğa gittiği bu yolda benim olmam lazım" dediğini aktarmıştı.

Çetin ayrıca Lukaku'nun Napoli'nin Fenerbahçe'den talep ettiği 2 milyon Euroyu kendi alacaklarından sildiğini, 150 bin Euroyu ise cebinden ödediğini ifade etmişti.

Belçikalı golcünün Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme yaptığını belirten Çetin, şampiyonluk halinde +1 yıllık opsiyonun kullanılacağını söylemişti.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

"BU KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAK BENİM İÇİN ONUR"

Fenerbahçe atkısıyla mesaj yayımlayan Lukaku da sarı-lacivertli kulübe katılmanın kendisi için bir onur ve ayrıcalık olduğunu söylemişti. Yönetime ve teknik direktöre kendisine duydukları güven nedeniyle teşekkür eden Lukaku, "Sahaya çıkmaya yüzde 100 hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜ DUYGULANDIRDI

Babası Roger Lukaku'nun 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği'nde forma giymesi nedeniyle çocukluğunun bir bölümünü Türkiye'de geçiren Lukaku, İstanbul'a gelişinin kendisi açısından duygusal olduğunu da dile getirmişti.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Belçikalı yıldız, küçük bir çocukken Türkiye'de yaşadığını ve babasıyla profesyonel futbol dünyasını burada keşfettiğini belirterek, yıllar sonra Fenerbahçe ile Türkiye'ye dönmekten gurur duyduğunu söylemişti.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

KARİYERİNDE 316 GOL

Futbola Anderlecht'te başlayan Demokratik Kongo asıllı santrfor; Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli formalarını giydi. 33 yaşındaki Lukaku, bu takımlarda çıktığı 681 karşılaşmada 316 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Kariyerinde ikişer kez İtalya ve Belçika şampiyonluğu yaşayan Lukaku; birer kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İtalya Kupası ve İngiltere Kupası ile 2 kez İtalya Süper Kupası kazandı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Belçika Milli Takımı'nda 132 karşılaşmada 93 gol atan Lukaku için kariyeri boyunca toplam 370 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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