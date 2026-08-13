Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne ait tüm şirketlere el konuldu

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş ve bağlantılı olduğu yapılara yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş hakkında gözaltı kararı verildi.

'100 MİLYAR TL' YURT DIŞINA TRANSFER EDİLDİ

Ekonomik çıkar odaklı suç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda MASAK uzmanları tarafından yürütülen derinlemesine incelemelerde dudak uçuklatan rakamlara ulaşıldı. Alihan Kuriş'in yönettiği iddia edilen suç örgütüyle bağlantılı kişi ve şirketlerin hesap hareketleri incelendiğinde, 100 milyar TL’yi aşan devasa bir tutarın yurt dışına transfer edildiği ortaya çıkarıldı.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Bu çarpıcı tespitin ardından adli makamlar düğmeye bastı. Suç gelirlerinin aklandığına yönelik kuvvetli şüphe üzerine, bahsi geçen şirketlere el konulması kararlaştırıldı ve ilgili yapılar üzerinde diğer tüm adli koruma tedbirleri uygulamaya konuldu.

'İSRAİL BAĞLANTISI' İDDİALARI MERCEK ALTINDA

Yürütülen soruşturmanın uluslararası boyutuna dair de dikkat çekici iddialar gündeme geldi. MASAK ve soruşturma makamlarının, yurt dışı kaynaklı para transferlerini özel olarak mercek altına aldığı öğrenildi. Milyarlarca liralık para trafiğinin izini süren ekiplerin, hesap hareketlerinde İsrail bağlantılı transferler bulunduğu yönündeki ciddi iddiaları da soruşturma dosyası kapsamında derinlemesine araştırdığı bildirildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.