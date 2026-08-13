Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne ait tüm şirketlere el konuldu - Son Dakika
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Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne ait tüm şirketlere el konuldu

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Ankara'da 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik mali operasyon başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına el konuldu.

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş ve bağlantılı olduğu yapılara yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş hakkında gözaltı kararı verildi.

'100 MİLYAR TL' YURT DIŞINA TRANSFER EDİLDİ

Ekonomik çıkar odaklı suç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda MASAK uzmanları tarafından yürütülen derinlemesine incelemelerde dudak uçuklatan rakamlara ulaşıldı. Alihan Kuriş'in yönettiği iddia edilen suç örgütüyle bağlantılı kişi ve şirketlerin hesap hareketleri incelendiğinde, 100 milyar TL’yi aşan devasa bir tutarın yurt dışına transfer edildiği ortaya çıkarıldı.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Bu çarpıcı tespitin ardından adli makamlar düğmeye bastı. Suç gelirlerinin aklandığına yönelik kuvvetli şüphe üzerine, bahsi geçen şirketlere el konulması kararlaştırıldı ve ilgili yapılar üzerinde diğer tüm adli koruma tedbirleri uygulamaya konuldu.

'İSRAİL BAĞLANTISI' İDDİALARI MERCEK ALTINDA

Yürütülen soruşturmanın uluslararası boyutuna dair de dikkat çekici iddialar gündeme geldi. MASAK ve soruşturma makamlarının, yurt dışı kaynaklı para transferlerini özel olarak mercek altına aldığı öğrenildi. Milyarlarca liralık para trafiğinin izini süren ekiplerin, hesap hareketlerinde İsrail bağlantılı transferler bulunduğu yönündeki ciddi iddiaları da soruşturma dosyası kapsamında derinlemesine araştırdığı bildirildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son Dakika Gündem Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne ait tüm şirketlere el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Darısı menzil ve diğerlerinin başına 4 6 Yanıtla
  • Yunus Türkay Yunus Türkay:
    Senin ibadet etmek için aracıya ihtiyacın yok bırakın bu cemaat ayaklarını geç köşeye sağa sola ibadetini yap daha çok sevap kazanırsın 3 6 Yanıtla
  • ibrahim Aydin ibrahim Aydin:
    el koyacak şirket kalmayacak yakında :) 2 2 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    adamlara haber gtmıs gecen sene devretmeye basladılar bos operasyon diğerlerine baslayın operasyona 2 1 Yanıtla
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