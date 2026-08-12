Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı

Konya’nın Meram ilçesinde aralarında alacak davası nedeniyle husumet bulunan iki kişi sokak ortasında tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Tugay Sarı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kaçan zanlı Emin B. polis ekiplerince yakalandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin B. ile aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan Tugay Sarı cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

BIÇAKLA AĞIR YARALADI

Arbede esnasında Emin B., yanındaki bıçakla Sarı’yı ağır yaraladı. Tugay Sarı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Emin B. otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Dehşet anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Tugay Sarı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Sarı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Emin B., polis ekiplerinin takibi sonucu Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Kavgada yaralandığı anlaşılan şüpheli, polis nezaretinde Konya Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

ALACAK VERECEK YÜZÜNDEN HUSUMETLİLER

Hastanedeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülen Emin B. ile hayatını kaybeden Tugay Sarı arasındaki husumetin alacak meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.