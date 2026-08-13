Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen yaklaşık 4 bin kişi, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Çiçekli Göleti'ne akın etti. Yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, otoparklarda yer bulamayan vatandaşlar araçlarını uzak noktalara bırakıp kilometrelerce yürüyerek gölete ulaştı.

Bursa’da Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen binlerce kişi, Yenişehir ilçesindeki Çiçekli Göleti’nde buluştu. Gölet çevresinde yoğunluk nedeniyle trafik kilitlenirken, vatandaşlar kilometrelerce yürüyerek gökyüzündeki görsel şöleni izledi.

Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen gökyüzü meraklıları, Bursa’nın Yenişehir ilçesine akın etti. İl merkezi ve çevre ilçelerden gelen binlerce kişi, Çiçekli Göleti çevresinde bir araya geldi.

Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! <a class='keyword-sd' href='/trafik/' title='Trafik'>Trafik</a> kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

YENİŞEHİR'DE TARİHİ KALABALIK

Çiçekli Göleti çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Otopark alanlarının dolması üzerine çok sayıda vatandaş araçlarını uzak noktalara bırakıp gölete kilometrelerce yürüyerek ulaştı.

Gökyüzündeki meteorları izlemek için saatler öncesinden bölgede toplanan vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan vatandaşlar, gökyüzünü izleyerek keyifli vakit geçirdi.

Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, etkinliğe Bursa ve çevre il ve ilçelerden yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını belirterek, "Bursa, çevre il ve ilçelerden meteor yağmurunu izlemek için ilçemize yaklaşık 4 bin kişi misafirimiz geldi. Çok güzel bir ortamda, Çiçekli Göleti’nde misafirlerimiz gökyüzünü seyrederek keyifli sohbetler gerçekleştirdiler. Herkes çok mutluydu. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Halkımızın mutluluğu için bu tür etkinlikler artarak devam edecek" dedi. 

NEVŞEHİRLİLER KALEDE İZLEDİ

Nevşehir’de gökyüzü meraklıları, yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için tarihi Nevşehir Kalesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Nevşehir Belediyesi tarafından tarihi Nevşehir Kalesi’nde düzenlenen "Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği", çok sayıda gökyüzü meraklısını buluşturdu. Kale içerisinde ve surlarda oluşturulan gözlem alanlarına gelen vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünü takip ederek meteor yağmurunu izledi.

Etkinlikte katılımcılara gökyüzü ve meteor yağmuru hakkında bilgiler verilirken, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından çello ve gitar eşliğinde mini konser sunuldu. 

BOLU'DATAŞLIYAYLA GÖLETİ'NE AKIN VARDI

Bolu'da fotoğraf tutkunları, perseid meteor yağmurunu görüntülemek için ışıkların az olduğu Seben Taşlıyayla Göleti’ne akın etti. Astrofotoğrafçılık tutkunların bu yıl ilk olarak ay ışığı olmadan perseid meteor yağmurunu görüntüleme fırsatı buldu.

Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Bolu'da saat 22.00 sıralarında başlayan gökyüzünde perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle fotoğraf tutkunlarının karelerine yansıdı. Bolu’da onlarca fotoğraf tutkunu vatandaş Seben Taşlıyayla Göleti’nde cami ve gökyüzü manzarasına karşı yerlerini aldı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurları, güzel görüntülere sahne oldu. 

Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

DÜZCELİLER YAYLA KÖYÜNE ÇIKTI

Düzce’de gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, fotoğraf tutkunlarını Yayla köyünde buluşturdu. Fotoğrafçılar, uzun pozlama tekniği kullanarak meteorların gökyüzündeki izlerini kayda aldı.

Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Her yıl gökyüzü meraklıları ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle takip edilen Perseid meteor yağmuru, Düzce’de de görüntülendi. Meteor yağmurunu fotoğraflamak isteyen fotoğrafçılar, şehir ışıklarından uzak ve gökyüzünün daha net görülebildiği Yayla köyünü tercih etti. Fotoğraf makineleri ve uzun pozlama ekipmanlarıyla bölgeye gelen fotoğrafçılar, gece boyunca gökyüzünü takip ederek meteorların oluşturduğu görüntüleri objektiflerine yansıttı. 

Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

ÇANKIRI KIRKPINAR YAYLASI'NDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Kırkpınar Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru görsel şölen sundu.

Uzay taşlarının Dünya atmosferiyle en yoğun şekilde kesiştiği 12 Ağustos gecesinde gökyüzü adeta görsel şölen sundu. Yurdun dört bir yanından izlenen meteor yağmuru, Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Kırkpınar Yaylası'nda da eşsiz görüntüler oluşturdu. Bin 650 rakımlı yaylada gökyüzünü fotoğraflayan fotoğraf tutkunu Resul Küçükbayram, meteor yağmurunu objektifine yansıttı.

Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Işık kirliliğinden uzak doğa harikası ortam gökyüzü gözlemcilerine de keyifli anlar yaşattı. 

Kaynak: İHA

Yenişehir, Trafik, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi; kadını tabanca kabzasıyla yaraladı
Bitcoin’de kritik gün: Gözler bu veride olacak Bitcoin'de kritik gün: Gözler bu veride olacak
11. Anadolu Medya Ödülleri’ne Haberler.com damga vurdu İşte başarının perde arkası 11. Anadolu Medya Ödülleri'ne Haberler.com damga vurdu! İşte başarının perde arkası
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler
Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı İşte çıkan karar Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Ülkeden gelen görüntüler korkunç İnsanlar çöp içinde yüzüyor Ülkeden gelen görüntüler korkunç! İnsanlar çöp içinde yüzüyor
Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!
Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti eşi gözaltında Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti; eşi gözaltında
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı Süre uzatıldı ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı
Avrupa’da sınır alarmı: AB’nin güvenlik modeli yıkılıyor mu Avrupa'da sınır alarmı: AB'nin güvenlik modeli yıkılıyor mu?
Piyasalarda ateşkes rüzgarı Altın fiyatları adeta kanatlandı Piyasalarda ateşkes rüzgarı! Altın fiyatları adeta kanatlandı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması: Siyasi dayanışma mı, askeri ittifak mı Mekke Ortak Savunma Anlaşması: Siyasi dayanışma mı, askeri ittifak mı?
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
AK Parti’den DEM Partili Tülay Hatimoğulları’nın sözlerine sert tepki AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
Bu nasıl saat Değerini duyanlar inanamıyor Bu nasıl saat? Değerini duyanlar inanamıyor
Yıldız futbolcunun sevgilisi video çekip anlattı: Beni aldattı Yıldız futbolcunun sevgilisi video çekip anlattı: Beni aldattı
Takılanları hesaba bile katmadı Gelinin mehir talebi şaşkına çevirdi Takılanları hesaba bile katmadı! Gelinin mehir talebi şaşkına çevirdi
Görüntü Adana’dan değil Termometreler çıldırdı Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı
Ünlü futbolcu model sevgilisiyle tatilde Taraftar isyan etti Ünlü futbolcu model sevgilisiyle tatilde! Taraftar isyan etti
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım DEM Parti ve Yeni Parti’nin istediği oluyor Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
’Çerçeve yasa’ sonrası ilk kriz AK Parti’den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı 'Çerçeve yasa' sonrası ilk kriz! AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

09:04
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
08:57
Bu çoçuk 17 yaşında Süper Kupa’da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti
Bu çoçuk 17 yaşında! Süper Kupa'da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti
08:38
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:33
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Lukaku’nun ilk sözleri taraftarı mest etti
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti
08:21
’Çerçeve yasa’ sonrası ilk kriz AK Parti’den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
'Çerçeve yasa' sonrası ilk kriz! AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
08:13
Mardinspor Stadı’nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı
Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı
07:50
TFF’den Fenerbahçe’ye erteleme yanıtı Saniye düşünmediler
TFF'den Fenerbahçe'ye erteleme yanıtı! Saniye düşünmediler
07:43
Okan Buruk’a tepki yağıyor Cenazede bu söylenir mi
Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
07:32
Öcalan’ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
07:22
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım DEM Parti ve Yeni Parti’nin istediği oluyor
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
00:15
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
23:58
Ne maç oldu ama İşte UEFA Süper Kupa’nın sahibi
Ne maç oldu ama! İşte UEFA Süper Kupa'nın sahibi
23:52
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı O anlar kamerada
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı! O anlar kamerada
22:15
Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok Canını zor kurtardı
Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı
21:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
21:38
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
20:09
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
19:53
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi Adli işlem başlatıldı
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı
13:10
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 11:40:58. #7.13#
SON DAKİKA: Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.