Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hayvanların kötü şartlarda tutulduğu öne sürülen evden dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, geceleri evden hayvanların çığlık ve bağırışlarını duyduklarını iddia ederken, içeride açlık, susuzluk, ağır koku ve bakımsızlık nedeniyle hayvanların adeta yaşam mücadelesi verdiğini öne sürdü. Görüntülerde telef olan köpekler ile ağır şartlarda tutulan hayvanlar yer aldı.

Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda, hayvanları burada tuttuğu öne sürülen N.Ş. hakkında mahalle sakinlerinin uzun süredir şikayetçi olduğu belirtildi. Apartmandan çok sayıda kedi, köpek, tavuk ve kuş kötü şartlarda bulundu.

Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine belediye ekipleri apartmana geldi. İçeriden 15 tavuk, 1 kedi ve 2 köpeğin çıkarıldığı, köpeklerden birinin ölü olduğu belirtildi. Ancak vatandaşlar, daha önce içeride yaklaşık 6 köpek ve 20 civarında kedi bulunduğunu, zaman içerisinde hayvanların kaybolduğunu veya telef olduğunu belirtti.

Apartmanın içerisindeki durumun son derece ağır olduğunu öne süren mahalle sakinleri, içeri girildiğinde yoğun ve dayanılmaz bir koku bulunduğunu söyledi. Vatandaşların iddiasına göre belediye ekipleri dahi maske ve tulum kullanarak içeri girdi.

İçerideki hayvanların açlık, susuzluk ve bakımsızlık nedeniyle perişan olduğunu belirten mahalle sakinleri, özellikle köpeklerde yoğun tüy dökülmesi ve çeşitli sağlık sorunları görüldüğünü ifade etti. Mahalle sakinlerinden Mehmet Bulut, hayvanların yıllardır kötü şartlarda tutulduğunu öne sürerek, "Hayvan beslemesin demiyoruz. Hayvan düşmanı değiliz. Ama temiz besle, titiz besle, bakımını yap. Hayvanları içeri kapatıp, kapıları kilitleyip mahzen gibi bölüp bölüp içeri atarak hayvan beslenmez" dedi.

"Geceleri hayvanların çığlıklarını duyuyoruz"

Hayvanların telef olduğu anlara ilişkin görüntülerin de bulunduğunu belirten Bulut, ölü hayvanların çöplere ve bidonlara atıldığını öne sürdü. Bulut, "O atılan kediler, köpekler çöplere, bidonların içine atılırken hayvanların çığlıklarını biz duyuyoruz. Karşı komşusuyum, o bağırışları ben duyuyorum, o hayvanların ne çektiğini, eziyeti ben biliyorum" ifadelerini kullandı. Bulut, bazı hayvanların açlık ve susuzluk nedeniyle telef olduğunu iddia ederek, "Çöpteki parçaların hepsi kurtlanmış, pislenmiş. Kokudan yanına varamıyorduk. O ölmüş hayvanın üstündeki pireleri varana kadar çektim ben bunları" diye konuştu.

Hayvanların düzenli şekilde bakılmadığını öne süren Bulut, N.Ş.'nin apartmana birkaç günde bir geldiğini iddia ederek, "İki güne bir veya üç güne bir geliyor. Yemini, suyunu veriyorum diyor ama bu şekilde yem suyu verilmez. Onu ben de veririm burada hayvanlara. Hayvan düşmanı değilim. Hayvan beslemesin demiyorum. Ama güzel şartlarda beslesin" dedi.

Özellikle yaz aylarında kapalı ortamda hayvanların tutulmasının durumu daha da ağırlaştırdığını belirterek, "Biz dışarıda 35 derece duramazken o hayvanlar içeride nasıl duruyor?" diyerek tepki gösterdi.

"Defalarca şikayet ettik"

Sorunun yeni olmadığını ve yıllardır devam ettiğini öne süren mahalle sakinleri, defalarca şikayette bulunulduğunu ve imza toplandığını söyledi. Bulut, kendilerinin hayvanların bakımına karşı olmadığını vurgulayarak, hayvanların temiz, sağlıklı ve uygun şartlarda tutulmasını istediklerini ifade etti.

Mahalle sakinleri, hayvanların yaşadığı durumu tüm yönleriyle araştırılmasını, telef olan hayvanlarla ilgili iddiaların incelenmesini ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Öte yandan Bulut, yaşananları dile getirdikleri için mahallelilerin ve avukatının tehdit edildiğini de öne sürdü.