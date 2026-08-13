Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş'e yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun 17 ilde yürütüldüğü, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi. Söz konusu adreslerin 43’ünün doğrudan adres, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.

Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Alihan Kuriş

ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon talimatı sonrası harekete geçen ekipler Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah; farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği öğrenildi.

Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE EKONOMİK YAPILANMA VAR

Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı öğrenildi.

Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi. Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.

İSRAİL BAĞLANTILI PARA HAREKETİ İDDİASI

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi.

ŞİRKET VE MAL VARLIKLARINA TEDBİR KOYULDU

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA DİNİ HİZMETİ HEDEF ALMIYOR

Öte yandan soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik işlem gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Ankara merkezli operasyonun, şüphelilerin yakalanmasına ve mali delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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Son Dakika Güncel Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Habip Görler Habip Görler:
    geç bile kalındı 9 2 Yanıtla
  • baqsa4634@gmail.com [email protected]:
    devletten büyük yoktur. yapılanma varsa hemen müdahale edilmeli 8 3 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    işte bunlara bağış ve yardım eden cahiller var 8 2 Yanıtla
  • Ali Örs Ali Örs:
    yok artık umarım doğru değildir bir an önce Sonuçlanır 3 3 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Bunlar a neden bu kadar geç operasyon yapıldı herşeyi yurt dışına kaçırdılar madem. 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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