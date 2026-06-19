BİLSEM Öğrencilerinin Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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BİLSEM Öğrencilerinin Yıl Sonu Sergisi

BİLSEM Öğrencilerinin Yıl Sonu Sergisi
19.06.2026 11:12
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Bayburt'ta BİLSEM öğrencileri, resim sergisi ve müzik performansı ile yıl sonunda eserlerini tanıttı.

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları resim çalışmalarını Çoruh Kültür Merkezi'nde sergiledi. Programda öğrenciler tarafından konser verilerek, koro halinde şarkılar söylendi.

Bayburt'ta Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yıl sonu programı düzenlendi. Çoruh Kültür Merkezi'ndeki programda öğrencilerin farklı tekniklerle hazırladığı resim çalışmaları beğeniye sunuldu. Davetliler, sergi alanını dolaşarak, öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı.

Programda öğrenciler müzik performanslarıyla sahne aldı. Sanatsal çalışmaların öne çıktığı etkinlikte, öğrencilerin yıl boyunca emek verdiği eserler ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek, çalışmaları inceledi. Kahraman, emeklerinden dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti, başarılarının devamını diledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim BİLSEM Öğrencilerinin Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

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